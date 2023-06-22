В рубель: Отгремевший ПМЭФ и загадочный квадриллион

В эфире «ПЛН FM» вышел очередной выпуск программы «В рубель».

Алексей Овчинников рассуждает, как оценивают прошедший на прошлой неделе Петербургский международный экономический форум эксперты, и с какими результатами он завершился для Псковской области, а также разбирается в загадочном квадриллионе, которые умудрились показать российские компании по выручке по итогам прошлого года.

Источник: ПЛН-FM