В рубель: Грустный рубль, напряженный таксист и жадный сотовый

В эфире «ПЛН FM» вышел очередной выпуск программы «В рубель». Алексей Овчинников рассуждает, что на этот раз тянет рубль на дно курсовых котировок, сколько российский миллиардер дал времени до конца гегемонии доллара, почему скоро поговорка «Наши люди в булочную на такси не ездят» снова станет актуальной и чем неприятно удивили этим летом мобильные операторы.

Источник: ПЛН-FM