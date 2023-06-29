www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
13 июня 14 июня Телефон прямого эфира 8 июня 12 июня 8 июня 13 июня 7 июня 9 июня 31 мая 15 июня 2 июня 5 июня 8 июня 25 мая 12 июня

В рубель: Грустный рубль, напряженный таксист и жадный сотовый

30.06.2023 18:15 «ПЛН-FM»

В эфире «ПЛН FM» вышел очередной выпуск программы «В рубель». Алексей Овчинников рассуждает, что на этот раз тянет рубль на дно курсовых котировок, сколько российский миллиардер дал времени до конца гегемонии доллара, почему скоро поговорка «Наши люди в булочную на такси не ездят» снова станет актуальной и чем неприятно удивили этим летом мобильные операторы.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты