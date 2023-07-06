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В рубель: Не сокращать, а приоритизировать

07.07.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, каким образом Минфин предложил уменьшить дыру в федеральном бюджете и какие статьи государственных расходов могут попасть по удар первыми, а также разберемся, стоит ли радоваться небывалому росту зарплат и рекордно низкой безработице, стоя на краю демографической ямы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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