В рубель: Не сокращать, а приоритизировать

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, каким образом Минфин предложил уменьшить дыру в федеральном бюджете и какие статьи государственных расходов могут попасть по удар первыми, а также разберемся, стоит ли радоваться небывалому росту зарплат и рекордно низкой безработице, стоя на краю демографической ямы.

Источник: ПЛН-FM