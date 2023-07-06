06.07.2023 14:00 «Сообразим на троих»: Закономерности выборов, 65 лет митрополиту и каких памятников не хватает Пскову?
В рубель: Не сокращать, а приоритизировать
07.07.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, каким образом Минфин предложил уменьшить дыру в федеральном бюджете и какие статьи государственных расходов могут попасть по удар первыми, а также разберемся, стоит ли радоваться небывалому росту зарплат и рекордно низкой безработице, стоя на краю демографической ямы.
Источник: ПЛН-FM
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