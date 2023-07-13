В рубель: И деньги - не деньги, и почта - не почта

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, зачем в России официально дали зеленый свет цифровому рублю и что об этом говорит мировой опыт и здравый смысл, а также поговорим о том, стоит ли спасать пациента с именем «Почта России», если он скорее мертв, чем жив.

Источник: ПЛН-FM