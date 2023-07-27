27.07.2023 18:20 «Дневной дозор»: Должны ли самокатчики получать водительские права или сдавать ПДД?
В рубель: Пожинаем и предвкушаем плоды реформ, повышений и запретов…
28.07.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, как реагируют на повышение ключевой ставки рынок, рубль и аналитики, зачем России снова хотят реформировать систему оплаты услуг ЖКХ и почему айтишники вместе с банкирами в ужасе от нового законопроекта, ограничивающего возможности по подтверждению личности.
Источник: ПЛН-FM
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