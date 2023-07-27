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В рубель: Пожинаем и предвкушаем плоды реформ, повышений и запретов…

28.07.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, как реагируют на повышение ключевой ставки рынок, рубль и аналитики, зачем России снова хотят реформировать систему оплаты услуг ЖКХ и почему айтишники вместе с банкирами в ужасе от нового законопроекта, ограничивающего возможности по подтверждению личности.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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