В рубель: Пожинаем и предвкушаем плоды реформ, повышений и запретов…

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, как реагируют на повышение ключевой ставки рынок, рубль и аналитики, зачем России снова хотят реформировать систему оплаты услуг ЖКХ и почему айтишники вместе с банкирами в ужасе от нового законопроекта, ограничивающего возможности по подтверждению личности.

Источник: ПЛН-FM