В рубель: Дыра в ЖКХ, аналог ипотеки и грустные пчеловоды

Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников в программе «В рубель» размышляет, что за дыра образовалась в сфере жилищно-коммунального хозяйства и почему нас всех в нее может засосать, почему ипотека осенью может стать еще более недоступной и какую альтернативу предлагает ей на замену Центробанк, а также поговорим о грустных настроениях среди российских пчеловодов, среди которых, впрочем, псковских пока не замечено.

Источник: ПЛН-FM