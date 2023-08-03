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В рубель: Дыра в ЖКХ, аналог ипотеки и грустные пчеловоды

04.08.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников в программе «В рубель» размышляет, что за дыра образовалась в сфере жилищно-коммунального хозяйства и почему нас всех в нее может засосать, почему ипотека осенью может стать еще более недоступной и какую альтернативу предлагает ей на замену Центробанк, а также поговорим о грустных настроениях среди российских пчеловодов, среди которых, впрочем, псковских пока не замечено.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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