В рубель: Ждала сова галку, а выждала - палку

Здравствуйте! В эфире ПЛН FM программа «В рубель». У микрофона - Алексей Овчинников. Сегодня мы обсудим, зачем Центробанку понадобилось экстренно повышать ключевую ставку до 12% годовых и остановится ли регулятор на этом в стремлении удержать инфляцию от взлета, а рубль от падения, а еще обсудим неоднозначную историю, в которой банк решил засудить клиентку за потраченное на нее время.

Источник: ПЛН-FM