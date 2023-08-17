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В рубель: Ждала сова галку, а выждала - палку

18.08.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Здравствуйте! В эфире ПЛН FM программа «В рубель». У микрофона - Алексей Овчинников. Сегодня мы обсудим, зачем Центробанку понадобилось экстренно повышать ключевую ставку до 12% годовых и остановится ли регулятор на этом в стремлении удержать инфляцию от взлета, а рубль от падения, а еще обсудим неоднозначную историю, в которой банк решил засудить клиентку за потраченное на нее время.

Источник: ПЛН-FM



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