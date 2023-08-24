24.08.2023 18:20 «Дневной дозор»: Как падающий рубль и увеличение ключевой ставки отразились на рынке недвижимости в Пскове?
В рубель: Ностальгируем по дефолту и мечтаем о валюте БРИКС
25.08.2023 18:45 «ПЛН-FM»
Здравствуйте! В эфире ПЛН FM программа «В рубель». У микрофона - Алексей Овчинников.
Сегодня мы предадимся воспоминаниям о суровых девяностых, вспомним о российском дефолте конца XX века и порассуждаем, возможно ли повторение этого сценария в современной России, а еще поговорим, как скоро страны БРИКС смогут одолеть коллективный Запад, гегемонию доллара и прочие не очень скрепные ужасы этого мира.
Источник: ПЛН-FM
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