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В рубель: Ностальгируем по дефолту и мечтаем о валюте БРИКС

25.08.2023 18:45 «ПЛН-FM»

Здравствуйте! В эфире ПЛН FM программа «В рубель». У микрофона - Алексей Овчинников.

Сегодня мы предадимся воспоминаниям о суровых девяностых, вспомним о российском дефолте конца XX века и порассуждаем, возможно ли повторение этого сценария в современной России, а еще поговорим, как скоро страны БРИКС смогут одолеть коллективный Запад, гегемонию доллара и прочие не очень скрепные ужасы этого мира.

 

Источник: ПЛН-FM



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