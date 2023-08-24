В рубель: Ностальгируем по дефолту и мечтаем о валюте БРИКС

Здравствуйте! В эфире ПЛН FM программа «В рубель». У микрофона - Алексей Овчинников.

Сегодня мы предадимся воспоминаниям о суровых девяностых, вспомним о российском дефолте конца XX века и порассуждаем, возможно ли повторение этого сценария в современной России, а еще поговорим, как скоро страны БРИКС смогут одолеть коллективный Запад, гегемонию доллара и прочие не очень скрепные ужасы этого мира.

Источник: ПЛН-FM