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В рубель: Прогнозы неопределенности и подушки безопасности
15.09.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников размышляет, в каких условиях Центробанку пришлось принимать очередное непростое решение по ключевой ставке, посмотрим, что у нас происходит с курсом рубля, уровнем цен и показателями бюджета, а заодно выясним, многие ли россияне готовы к наступлению «черного дня» с финансовой точки зрения.
Источник: ПЛН-FM
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