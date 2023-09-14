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В рубель: Прогнозы неопределенности и подушки безопасности

15.09.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников размышляет, в каких условиях Центробанку пришлось принимать очередное непростое решение по ключевой ставке, посмотрим, что у нас происходит с курсом рубля, уровнем цен и показателями бюджета, а заодно выясним, многие ли россияне готовы к наступлению «черного дня» с финансовой точки зрения.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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