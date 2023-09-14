В рубель: Прогнозы неопределенности и подушки безопасности

Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников размышляет, в каких условиях Центробанку пришлось принимать очередное непростое решение по ключевой ставке, посмотрим, что у нас происходит с курсом рубля, уровнем цен и показателями бюджета, а заодно выясним, многие ли россияне готовы к наступлению «черного дня» с финансовой точки зрения.

Источник: ПЛН-FM