В рубель: Кому повезло стать каждым шестым россиянином?

Здравствуйте! В эфире ПЛН ФМ программа «В рубель». У микрофона - Алексей Овчинников. Сегодня мы обсудим, каким образом власти намерены решать вопрос с поддержкой фармацевтической отрасли, чтобы спасти нас от дефицита и роста цен на лекарства, а также выясним, где зарыта собака в исследованиях, которые утверждают, что мы все стали богаче.

Источник: ПЛН-FM