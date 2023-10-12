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В рубель: Кому повезло стать каждым шестым россиянином?
13.10.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Здравствуйте! В эфире ПЛН ФМ программа «В рубель». У микрофона - Алексей Овчинников. Сегодня мы обсудим, каким образом власти намерены решать вопрос с поддержкой фармацевтической отрасли, чтобы спасти нас от дефицита и роста цен на лекарства, а также выясним, где зарыта собака в исследованиях, которые утверждают, что мы все стали богаче.
Источник: ПЛН-FM
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