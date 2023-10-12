www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
13 сентября 4 августа 6 октября 2 октября Телефон прямого эфира 10 октября 9 октября 2 октября 12 октября 20 сентября 3 октября 28 сентября 27 сентября 3 октября 4 октября 10 октября

В рубель: Кому повезло стать каждым шестым россиянином?

13.10.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Здравствуйте! В эфире ПЛН ФМ программа «В рубель». У микрофона - Алексей Овчинников. Сегодня мы обсудим, каким образом власти намерены решать вопрос с поддержкой фармацевтической отрасли, чтобы спасти нас от дефицита и роста цен на лекарства, а также выясним, где зарыта собака в исследованиях, которые утверждают, что мы все стали богаче.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты