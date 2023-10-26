www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
25 октября 13 сентября 23 октября 23 октября 23 октября 26 октября 27 октября 20 октября 13 октября 25 октября Телефон прямого эфира 25 октября 23 октября 25 октября Телефон прямого эфира 23 октября

В рубель: Битва при Ватерлоо и чудеса статистики

27.10.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Сегодня мы обсудим, в каком финансовом состоянии встречаем очередное решение Центробанка по ключевой ставке, и кого регулятор все-таки в итоге намерен победить - инфляцию или бизнес. А также выясним, как выглядят зарплаты жителей Пскова на фоне работников «Лахта центра» и почему региональные бюджеты рискуют не потянуть зарплаты бюджетников. Экономический эксперт Алексей Овчинников раскладывает по полочкам сложные материи.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты