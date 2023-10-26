В рубель: Битва при Ватерлоо и чудеса статистики

Сегодня мы обсудим, в каком финансовом состоянии встречаем очередное решение Центробанка по ключевой ставке, и кого регулятор все-таки в итоге намерен победить - инфляцию или бизнес. А также выясним, как выглядят зарплаты жителей Пскова на фоне работников «Лахта центра» и почему региональные бюджеты рискуют не потянуть зарплаты бюджетников. Экономический эксперт Алексей Овчинников раскладывает по полочкам сложные материи.

Источник: ПЛН-FM