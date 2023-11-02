В рубель: Испытание ставкой и изобретатели велосипедов

В эфире ПЛН FM программа «В рубель». У микрофона - Алексей Овчинников. Сегодня мы обсудим, чем руководствовался Центробанк, когда решил повысить ключевую ставку сразу на два процентных пункта, с чем регулятор борется и кого в итоге рискует победить. И еще одна тема для обсуждения: почему изобретение мальчика из Сколково, которое планируют применить в Псковской области, кажется не только бредовым, но и одновременно до боли знакомым.

Источник: ПЛН-FM