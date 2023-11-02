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В рубель: Испытание ставкой и изобретатели велосипедов

03.11.2023 12:50 «ПЛН-FM»

В эфире ПЛН FM программа «В рубель». У микрофона - Алексей Овчинников. Сегодня мы обсудим, чем руководствовался Центробанк, когда решил повысить ключевую ставку сразу на два процентных пункта, с чем регулятор борется и кого в итоге рискует победить. И еще одна тема для обсуждения: почему изобретение мальчика из Сколково, которое планируют применить в Псковской области, кажется не только бредовым, но и одновременно до боли знакомым.

 

Источник: ПЛН-FM



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