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В рубель: Мечтают ли рыбаки-любители об электробусах?
17.11.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Каждую пятницу ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями. Сегодня он обсудит, чем так примечателен инвестпроект по созданию производства электробусов в «Моглино», почему рыба по росту цен скоро может догнать и перегнать свинину и курицу, а также поговорит о том, кому пришла в голову идея заставить рыбаков-любителей в обязательном порядке оформлять ИП.
Источник: ПЛН-FM
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