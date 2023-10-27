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«ПЛН FM» и Владимир Кузь запустили новый проект «Железные люди»

30.10.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Новый проект - «Железные люди» - стартовал на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте. Уникальность программы состоит в том, что вести ее будет не профессиональный спортсмен или тренер, а человек, который сделал себя сам — депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он выбрал спорт в сознательном возрасте — уже после того, как состоялся как бизнесмен и политик. С помощью своих гостей и на своем личном примере ведущий докажет радиослушателям, что никогда не поздно прийти в спорт, что спорт - это новые возможности и другое качество жизни.

Героем первого выпуска программы «Железные люди» стал тренер, комментатор и спортсмен Александр Кузьмин. Он рассказал, как пришел в спорт, что ему дает спортивный образ жизни и дал практические советы тем, кто еще только хочет приобщиться к занятиям физкультурой и спортом. Кроме того, гость студии провел розыгрыш призов для слушателей и зрителей программы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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