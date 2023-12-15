«Железные люди»: Юрий Сорокин о любви к спорту, чувстве меры и первом шаге к здоровому образу жизни

Это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

На этот раз в гости к ведущему Владимиру Кузю пришел вице-спикер Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman), благотворитель, спортсмен и музыкант Юрий Сорокин. Он рассказал, как попал в спорт и в каких видах спорта преуспел, откуда у него любовь к настольному теннису и почему он бросил подводное плаванье, о чем ему говорил внутренний голос на вершине Эльбруса и как сделать первый шаг к здоровому образу жизни.

Источник: ПЛН-FM