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«Железные люди»: Юрий Сорокин о любви к спорту, чувстве меры и первом шаге к здоровому образу жизни

18.12.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

На этот раз в гости к ведущему Владимиру Кузю пришел вице-спикер Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman), благотворитель, спортсмен и музыкант Юрий Сорокин. Он рассказал, как попал в спорт и в каких видах спорта преуспел, откуда у него любовь к настольному теннису и почему он бросил подводное плаванье, о чем ему говорил внутренний голос на вершине Эльбруса и как сделать первый шаг к здоровому образу жизни.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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