«Железные люди»: Паралимпиец-велогонщик Дмитрий Ющенко о своем пути в спорте

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск проекта «Железные люди».

Это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Сегодняшний гость студии - паралимпиец-велогонщик, первый человек в России, пробежавший марафон на протезе, ветеран боевых действий Дмитрий Ющенко.

Ведущий программы - Георгий Пономарев.

Источник: ПЛН-FM