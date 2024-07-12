www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
2 июля 12 июня 1 июля 29 мая 1 мая 1 июля 27 июня 26 июня 18 июня Телефон прямого эфира 5 апреля 28 июня 11 июня 1 июля 12 июня 28 июня

«Железные люди»: Паралимпиец-велогонщик Дмитрий Ющенко о своем пути в спорте

15.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск проекта «Железные люди».

Это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Сегодняшний гость студии - паралимпиец-велогонщик, первый человек в России, пробежавший марафон на протезе, ветеран боевых действий Дмитрий Ющенко.

Ведущий программы - Георгий Пономарев.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?












  смотреть результаты



Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?












  смотреть результаты