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«Железные люди»: Паралимпиец-велогонщик Дмитрий Ющенко о своем пути в спорте
15.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск проекта «Железные люди».
Это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.
Сегодняшний гость студии - паралимпиец-велогонщик, первый человек в России, пробежавший марафон на протезе, ветеран боевых действий Дмитрий Ющенко.
Ведущий программы - Георгий Пономарев.
Источник: ПЛН-FM
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