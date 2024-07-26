«Железные люди»: Валерий Брудов о пути к спорту и интеллектуальности бокса

Гость студии - чемпион России, чемпион мира, мастер спорта по боксу Валерий Брудов.

Он рассказал, как пришел в спорт, почему выбрал именно бокс, почему считает этот вид спорта интеллектуальнее рукопашного боя и как так получилось, что простой псковский парень стал чемпионом мира по боксу. Также Валерий Брудов поделился воспоминаниями о своих поединках со знаменитыми боксерами.

Источник: ПЛН-FM