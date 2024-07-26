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«Железные люди»: Валерий Брудов о пути к спорту и интеллектуальности бокса
29.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - чемпион России, чемпион мира, мастер спорта по боксу Валерий Брудов.
Он рассказал, как пришел в спорт, почему выбрал именно бокс, почему считает этот вид спорта интеллектуальнее рукопашного боя и как так получилось, что простой псковский парень стал чемпионом мира по боксу. Также Валерий Брудов поделился воспоминаниями о своих поединках со знаменитыми боксерами.
Источник: ПЛН-FM
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