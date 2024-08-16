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Руководитель бегового клуба «5 верст» Илья Межуев в программе «Железные люди»

19.08.2024 12:35 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Железные люди».

Сегодня о своем пути к спорту рассказал руководитель беговых клубов «5 верст» и «Негативные люди» Илья Межуев. Ведущий - Георгий Пономарев.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.  

 

Источник: ПЛН-FM



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