Гендиректор сети клубов «С-фитнес» стал гостем программы «Железные люди»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Железные люди». Сегодня в гости к ведущему Олегу Добрынину пришел генеральный директор сети клубов «С-фитнес» Георгий Пономарев. Он рассказал о своем пути в спорт, работе и жизненном кредо.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Источник: ПЛН-FM