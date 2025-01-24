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«Железные люди»: Основатель Viki Sport и судья по джампинг-фитнесу Виктория Тренина о своем пути к спорту

27.01.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня о своем пути к спорту рассказала многодетная мама, спортсменка, основатель Viki Sport, судья по джампинг-фитнесу Виктория Тренина.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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