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«Железные люди»: Основатель Viki Sport и судья по джампинг-фитнесу Виктория Тренина о своем пути к спорту
27.01.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня о своем пути к спорту рассказала многодетная мама, спортсменка, основатель Viki Sport, судья по джампинг-фитнесу Виктория Тренина.
Источник: ПЛН-FM
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