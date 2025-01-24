«Железные люди»: Основатель Viki Sport и судья по джампинг-фитнесу Виктория Тренина о своем пути к спорту

Сегодня о своем пути к спорту рассказала многодетная мама, спортсменка, основатель Viki Sport, судья по джампинг-фитнесу Виктория Тренина.

Источник: ПЛН-FM