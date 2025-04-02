«Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Как изменился рынок недвижимости?

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с руководителем проекта ООО СЗ «Монолит» Олегом Брячаком, как менялся рынок, что происходит в данный момент, как изменилась стоимость жилья, какие были программы, льготы и условия приобретения жилья. Также ведущие обсудят динамику продаж.

Источник: ПЛН-FM