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«Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Как изменился рынок недвижимости?
03.04.2025 09:00 «ПЛН-FM»
Ведущий Константин Калиниченко обсудит с руководителем проекта ООО СЗ «Монолит» Олегом Брячаком, как менялся рынок, что происходит в данный момент, как изменилась стоимость жилья, какие были программы, льготы и условия приобретения жилья. Также ведущие обсудят динамику продаж.
Источник: ПЛН-FM
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