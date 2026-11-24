В эфире радио ПЛН FM «Гонки по вертикали». У микрофона автор программы, политической обозреватель Александр Савенко.

Сегодня в выпуске:

• Продолжение ротации во власти. В «Единой России» сменили секретаря псковского городского отделения, на треть обновили президиум регионального политсовета, но руководителя областной организации переизбрали на новый срок — хотя опасения на этот счет у некоторых единороссов были.

• Бюджетный вопрос. Накануне сессии Законодательного Собрания Псковской области в парламентских партиях изучают цифры и готовятся к работе в согласительной комиссии, при этом коммунисты как обычно ни за ни против, при этом предложения от граждан собирает псковское «Яблоко» — впервые за 15 лет, не имея представительства в Собрании и в условиях, когда руководитель реготделения может уехать работать в Петербург.

Эти и другие темы обсудим сегодня в программе «Гонки по вертикали». Поехали!