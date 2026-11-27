Сегодня поговорим про развитие ТОСов в Пскове. Сезон благоустройства завершается, и многие самоуправления сейчас подводят итоги уходящего года и уже задумываются над проектами для следующего. В областной столице число общественных самоуправлений неуклонно растет, и в настоящее время общее число перевалило за сотню, - сообщил нашей программе глава Пскова Станислав Стармолотов. Градоначальник воздает должное активности конструктивно настроенной части населения, которая не только ждет и требует позитивных перемен, но и сама включается в работу. При этом за числом созданных ТОСов в муниципалитете не гоняться, поскольку количество в данном случае должно переходить в качество. Поддержка ТОСов в муниципалитете солидная - комментарий главы Пскова Станислава Стармолотова.



