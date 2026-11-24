Миграционная политика – в последние годы эта тема становится всё острее в дискуссиях. Одни безапелляционно говорят, что в страну не нужно пускать никаких иностранцев, поскольку мы сами все можем, а чего сейчас не можем, должны научиться и сделать. От мигрантов, дескать, один вред: они забирают у граждан страны рабочие места, нередко в сводках правоохранительных органах мы читаем про то, что гражданин иностранного государства, проживающий в нашей стране, совершил то или иное преступление.

Другие, наоборот, считают, что мигранты работают на тех рабочих местах, где не хотят трудиться наши граждане. И в тех же сводках МВД гораздо чаще фигурируют граждане России.

Как найти золотую середину в миграционной политике, не стать закрытым государством, которое принципиально не готово принимать в ряды своих граждан никого, даже если это талантливые и работоспособные люди? В этой важной теме попробуем разобраться с врио заместителя начальника УМВД России по Псковской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, полковником полиции Андреем Калининым.