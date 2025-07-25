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Рейтингомер: чиновник-казнокрад, триумф оппозиции и вся власть поэтессам
28.07.2025 18:30 «ПЛН-FM»
Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.
Источник: ПЛН-FM
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