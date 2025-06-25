25.06.2025 18:25 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о наказании за «кражу» традиционных ценностей
25.06.2025 14:00 «Собственной персоной»: Александр Хлопков о старте больших муниципальных выборов и борьбе с коррупцией
24.06.2025 18:35 «Гонки по вертикали»: губернатор-орденоносец, сложные выборы ЕР и протесты против Турчака
«Три мудреца»: Страна невыученных уроков
26.06.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко порассуждали о том, почему при принятии любых общественно значимых решений власти не хотят учитывать мнение общественности; почему раз за разом власти ходят «по граблям» и провоцируют общественное недовольство «на ровном месте» и с помощью каких простых алгоритмов действий можно эффективно профилактировать такого рода инциденты. Кроме того, как обычно, ведущие представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати