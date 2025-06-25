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«Три мудреца»: Страна невыученных уроков

26.06.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко порассуждали о том, почему при принятии любых общественно значимых решений власти не хотят учитывать мнение общественности; почему раз за разом власти ходят «по граблям» и провоцируют общественное недовольство «на ровном месте» и с помощью каких простых алгоритмов действий можно эффективно профилактировать такого рода инциденты. Кроме того, как обычно, ведущие представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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