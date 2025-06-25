«Три мудреца»: Страна невыученных уроков

Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко порассуждали о том, почему при принятии любых общественно значимых решений власти не хотят учитывать мнение общественности; почему раз за разом власти ходят «по граблям» и провоцируют общественное недовольство «на ровном месте» и с помощью каких простых алгоритмов действий можно эффективно профилактировать такого рода инциденты. Кроме того, как обычно, ведущие представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Источник: ПЛН-FM