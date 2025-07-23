«Три мудреца»: Есть ли шанс выбраться из демографической ямы?

Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко будут рассуждать, есть ли у нашей страны шанс выбраться из демографической ямы.

Кроме того, как обычно, ведущие представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Источник: ПЛН-FM