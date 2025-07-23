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«Три мудреца»: Есть ли шанс выбраться из демографической ямы?
24.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко будут рассуждать, есть ли у нашей страны шанс выбраться из демографической ямы.
Кроме того, как обычно, ведущие представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.
Источник: ПЛН-FM
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