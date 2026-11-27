Так уж получается, что семья – это не всегда про кровное родство. Бывают ситуации, когда в доме появляется приёмный ребёнок. Сегодня поговорим о том, как создать стартовые условия для того, чтобы счастлив был и сам ребенок, и его приемные родители. Надо сказать, что большую работу по сокращению числа детей-сирот в нашем регионе и по их устройству в семьи проводят министерство соцзащиты Псковской области и подведомственные учреждения.

Сколько детей из Псковской области были приняты в семьи с начала 2026 года? Какие меры поддержки предусмотрены для тех, кто принимает ребенка в семью? Сколько детей и в основном какого возраста на данный момент состоят в региональном банке данных по усыновлению? Какие задачи решают школы приемных родителей и по каким направлениям работают? На эти и многие другие вопросы ответят заместитель начальника отдела опеки и попечительства министерства социальной защиты Псковской области Наталья Никонова и заведующая отделением помощи семье и детям Центра социального обслуживания Пушкиногорского округа Юлия Семенова.

