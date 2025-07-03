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«В фокусе»: Новинки и участники «Западных ворот-2025»
04.07.2025 13:30 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) - новый выпуск программы «В фокусе». Гость студии - генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин.
Ведущая Анастасия Сливинская обсудила с гостем, какие страны примут участие в фестивале. Какие новинки стоит ждать на «Западных воротах-2025»? А также о многом другом, что ждет псковичей и гостей города с 4 по 6 июля.
Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.
Источник: ПЛН-FM
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