www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
30 января 24 июня 6 июня 22 мая 26 июня Телефон прямого эфира 30 июня 27 июня 16 мая 26 июня 17 июня 16 июня 25 июня 16 июня 27 июня 30 июня

«В фокусе»: Зачем кинофестивали в регионах?

04.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) - новый выпуск программы «В фокусе». Гость студии - режиссер, продюсер и сценарист, председатель жюри международного конкурса «Западные ворота-2025» Ренат Давлетьяров.

Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним, какие фильмы можно выделить в конкурсной программе кинофестиваля «Западные ворота»? Какое оно, современное кино, и куда движется российская киноиндустрия? Почему фестивали должны проходить не только в столицах, и как молодым талантам попасть в «большое кино»?

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?










  смотреть результаты



С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?










  смотреть результаты