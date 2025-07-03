«В фокусе»: Зачем кинофестивали в регионах?

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) - новый выпуск программы «В фокусе». Гость студии - режиссер, продюсер и сценарист, председатель жюри международного конкурса «Западные ворота-2025» Ренат Давлетьяров.

Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним, какие фильмы можно выделить в конкурсной программе кинофестиваля «Западные ворота»? Какое оно, современное кино, и куда движется российская киноиндустрия? Почему фестивали должны проходить не только в столицах, и как молодым талантам попасть в «большое кино»?

Источник: ПЛН-FM