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«В фокусе»: Зачем кинофестивали в регионах?
04.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) - новый выпуск программы «В фокусе». Гость студии - режиссер, продюсер и сценарист, председатель жюри международного конкурса «Западные ворота-2025» Ренат Давлетьяров.
Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним, какие фильмы можно выделить в конкурсной программе кинофестиваля «Западные ворота»? Какое оно, современное кино, и куда движется российская киноиндустрия? Почему фестивали должны проходить не только в столицах, и как молодым талантам попасть в «большое кино»?
Источник: ПЛН-FM
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