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«В фокусе»: Трудности и успехи догазификации в Псковской области на «экваторе» года

24.07.2025 12:31 «ПЛН-FM»

Центральная тема разговора - догазификация в Псковской области.

Каковы итоги первого полугодия текущего года в цифрах? Какие районы можно назвать лидерами догазификации, а где пришлось столкнуться с объективными сложностями? Как неготовность заявителей к приему газа влияет на темпы догазификации? Где и в чем нужно усилиться по догазификации в оставшуюся часть 2025 года? На эти и многие другие вопросы ответит генеральный директор АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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