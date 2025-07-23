«В фокусе»: Трудности и успехи догазификации в Псковской области на «экваторе» года

Центральная тема разговора - догазификация в Псковской области.

Каковы итоги первого полугодия текущего года в цифрах? Какие районы можно назвать лидерами догазификации, а где пришлось столкнуться с объективными сложностями? Как неготовность заявителей к приему газа влияет на темпы догазификации? Где и в чем нужно усилиться по догазификации в оставшуюся часть 2025 года? На эти и многие другие вопросы ответит генеральный директор АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Источник: ПЛН-FM