«Железные люди»: Замначальника псковского МЧС России Артур Бугаев о своем пути к спорту

Это передача про тех, кто, помимо работы, делания уроков с детьми, походов в магазин и возделывания огорода еще находит один-два часа в день, чтобы пойти на пробежку или поподнимать штангу. На этот раз о своем пути к спорту расскажет заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Артур Бугаев.

Источник: ПЛН-FM