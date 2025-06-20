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«Железные люди»: Замначальника псковского МЧС России Артур Бугаев о своем пути к спорту

23.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Это передача про тех, кто, помимо работы, делания уроков с детьми, походов в магазин и возделывания огорода еще находит один-два часа в день, чтобы пойти на пробежку или поподнимать штангу. На этот раз о своем пути к спорту расскажет заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Артур Бугаев.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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