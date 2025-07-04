«Железные люди»: Что такое воздушно-силовая атлетика?

Сегодня, 7 июля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Железные люди».

Что такое воздушно-силовая атлетика и какие виды спорта она включает? Как в России и в регионе развивается такой современный вид как паркур? В чем его особенность? Как в жизненном потоке удается совмещать тренировки, бизнес и семейную жизнь? Об этом и не только рассказал заместитель руководителя регионального отделения Всероссийской федерации воздушно-силовой атлетики, тренер по паркуру, руководитель экстрим-парка «Ирбис» Илья Липунов.

Ведущий — Георгий Пономарев.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Источник: ПЛН-FM