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«Железные люди»: Директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова о тайм-менеджменте и секретах похудения

21.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня героиней выпуска стала директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» Ольга Черкасова. В оперативном управлении учреждения находятся 4 стадиона, 2 скейт-парка, спортивная площадка, каток и загородный лагерь. Гостья студии рассказала, как справляется со всем этим хозяйством, и поделилась секретами похудения.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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