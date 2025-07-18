«Железные люди»: Директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова о тайм-менеджменте и секретах похудения

Сегодня героиней выпуска стала директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» Ольга Черкасова. В оперативном управлении учреждения находятся 4 стадиона, 2 скейт-парка, спортивная площадка, каток и загородный лагерь. Гостья студии рассказала, как справляется со всем этим хозяйством, и поделилась секретами похудения.

Источник: ПЛН-FM