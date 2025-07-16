«Квадратные метры»: Самый эффективный способ приобрести жилье

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Квадратные метры» с Олегом Брячаком.

Темы, которые ведущий Константин Калиниченко обсудил с руководителем проекта ООО СЗ «Монолит»:

Изменения на рынке недвижимости.

Возвращение сельской ипотеки.

Иные способы приобретения жилья.

Объективная оценка тенденций на рынке жилья и профессиональные рекомендации тем, кто планирует приобретать недвижимость, в проекте «Квадратные метры» с Олегом Брячаком.

Источник: ПЛН-FM