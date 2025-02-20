www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Чай втроем»: Владимир Компаниец о прелестях зимнего плавания, «свадебных» раках и недопустимости выхода из себя //
«Хайпожоры»: Что случилось с соцсетями за годы СВО, разведка от Роскомнадзора и что делает Канье Уэст? //
«Чай втроем»: Владимир Компаниец о прелестях зимнего плавания, «свадебных» раках и недопустимости выхода из себя
Сегодня на чай к ведущим Татьяне и Дмитрию Ивановым принес вкусный торт управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец - человек интересный, активный, спортивный, многодетный отец. Он поделился своими детскими воспоминаниями о родном Ростове-на-Дону, рассказал о своей семье, об истории знакомства с женой, о своем пути в банковский сектор и спорт. Пай-мальчиком был Владимир Компаниец или шкодником? Как учился в школе? Кого нужно благодарить за его возвращение в спорт после 20 лет перерыва? В чем прелесть зимнего плавания и моржевания? В чем секрет семейного счастья? Какое у управляющего Псковским отделением Сбера коронное блюдо? Какую посылку Владимир Компанией отправил бы себе из настоящего в 1990 год? Об этом и многом другом — в течение ближайшего часа. …
«Хайпожоры»: Что случилось с соцсетями за годы СВО, разведка от Роскомнадзора и что делает Канье Уэст?
Региональный эфир
14:00 «Чай втроем»: Владимир Компаниец о прелестях зимнего плавания, «свадебных» раках и недопустимости выхода из себя
12:35 «Хайпожоры»: Что случилось с соцсетями за годы СВО, разведка от Роскомнадзора и что делает Канье Уэст?
20.02.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Несостоявшийся теракт, три года СВО и что происходит в псковском здравоохранении?
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