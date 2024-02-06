www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Телефон прямого эфира 1 февраля 26 января 2 февраля 5 февраля 7 февраля 1 февраля 29 января 6 февраля 19 января 2 февраля 28 декабря 5 февраля 25 января 7 февраля 28 декабря

«Армрестлинг»: КПРФ vs ЛДПР на президентских выборах

07.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Это программа, в которой сталкиваются мнения по актуальным и резонансным темам.

Спецвыпуск посвящен главному политическому событию года – выборам президента России. Одна из основных интриг избирательной кампании – кто станет вторым по результатам голосования 15-17 марта и чем закончится извечный спор кандидатов от КПРФ и ЛДПР?

Сумеет ли коммунист Николай Харитонов удержать традиционное для партии второе место? Высоки ли шансы обойти соперника у председателя ЛДПР Леонида Слуцкого? Кто из кандидатов в большей степени может считаться оппонентом действующего президента Владимира Путина? Готовы ли региональные отделения КПРФ и ЛДПР к битве за голоса и чем они собираются удивить избирателей?

Ответы на эти вопросы в прямом эфире дали первый секретарь Псковского обкома компартии Петр Алексеенко и региональный координатор ЛДПР Антон Минаков.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты