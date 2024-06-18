18.06.2024 14:00 «Кузница»: Летние угрозы – кишечные инфекции, клещи, качество воды в водоёмах и мусорный коллапс
18.06.2024 12:55 «Гонки по вертикали»: перемены в «Единой России», демарш обкома КПРФ и новый глава Общественной палаты
«Армрестлинг»: Эффективность и прозрачность муниципальных предприятий
19.06.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск «Армрестлинга» - программы, в которой сталкиваются мнения по актуальным и резонансным темам. Сегодня речь пойдет об эффективности и прозрачности муниципальных предприятий. В прямом эфире столкнутся позиции известного псковского промышленника Игоря Савицкого и директора МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игоря Максимова.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати