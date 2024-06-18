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«Армрестлинг»: Эффективность и прозрачность муниципальных предприятий

19.06.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск «Армрестлинга» - программы, в которой сталкиваются мнения по актуальным и резонансным темам. Сегодня речь пойдет об эффективности и прозрачности муниципальных предприятий. В прямом эфире столкнутся позиции известного псковского промышленника Игоря Савицкого и директора МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игоря Максимова.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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