«Армрестлинг»: Эффективность и прозрачность муниципальных предприятий

Слушайте новый выпуск «Армрестлинга» - программы, в которой сталкиваются мнения по актуальным и резонансным темам. Сегодня речь пойдет об эффективности и прозрачности муниципальных предприятий. В прямом эфире столкнутся позиции известного псковского промышленника Игоря Савицкого и директора МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игоря Максимова.

Источник: ПЛН-FM