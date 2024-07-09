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«Армрестлинг»: Игорь Савицкий Vs Александр Братчиков
10.07.2024 14:00 «ПЛН-FM»
В среду, 10 июля, в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск «Армрестлинга» - программы, в которой сталкиваются мнения по актуальным и резонансным темам.
Тема сегодняшнего эфира: «Экономика России – на грани пропасти?». В прямом эфире столкнулись позиции генерального директора холдинга NPN Игоря Савицкого и председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов Александра Братчикова.
По традиции программу «Армрестлинг» провел главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Источник: ПЛН-FM
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