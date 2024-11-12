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«Армрестлинг»: Андрей Анисимов Vs Антон Минаков

13.11.2024 13:00 «ПЛН-FM»

В среду, 13 ноября, в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск «Армрестлинга» - программы, в которой сталкиваются мнения по актуальным и резонансным темам.

Тема сегодняшнего эфира: «Обоснованы ли тарифы на капремонт домов в регионе?». В прямом эфире столкнулись позиции генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Андрея Анисимова и заместителя председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Антона Минакова.

По традиции программу «Армрестлинг» провел главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Источник: ПЛН-FM



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