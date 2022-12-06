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«Беседка»: Актриса Александра Кашина о премьере спектакля «Пигмалион»

07.12.2022 13:00 «ПЛН-FM»

В гостях у ведущей Дины Дабришюте - актриса Псковского драмтеатра Александра Кашина. Разговор посвящен премьере спектакля «Пигмалион». Первые показы пройдут на большой сцене театра 10, 11 и 18 декабря. Также премьерный спектакль войдет в новогоднюю афишу и будет представлен зрителям 2 и 3 января.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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