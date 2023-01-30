«Беседка»: Владимир Кузь о зимнем содержании дорог в Псковской области

Гость студии - заместитель директора ООО «СпецДор 60», зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о зимнем содержании дорог региона.

Источник: ПЛН-FM