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«Беседка»: Владимир Кузь о зимнем содержании дорог в Псковской области
31.01.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - заместитель директора ООО «СпецДор 60», зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о зимнем содержании дорог региона.
Источник: ПЛН-FM
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