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«Беседка»: О тонкостях кадровой работы в уголовно-исполнительной системе

31.01.2023 13:00 «ПЛН-FM»

На прошлой неделе свой профессиональный праздник отметили сотрудники службы кадров и работы с личным составом уголовно-исполнительной системы. За это направление работы в учреждениях псковского УФСИН отвечают около 40 человек. Действительно ли кадры решают все? Каковы особенности кадровой работы в уголовно-исполнительной системе? Представители каких профессий трудятся в учреждениях псковского УФСИН и какие специальности наиболее востребованы? Где можно получить профильное высшее образование? На эти и другие вопросы ответила начальник отдела кадров УФСИН России по Псковской области, подполковник внутренней службы Надежда Федорова.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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