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«Беседка»: О нацпроектах и модернизации первичного звена псковского здравоохранения

02.02.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня речь пойдет о реализации национальных проектов и модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области. Подробнее эту тему ведущая Любовь Кузнецова обсудит с заместителями председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надеждой Рагозиной и Денисом Ивановым.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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