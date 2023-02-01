«Беседка»: О нацпроектах и модернизации первичного звена псковского здравоохранения

Сегодня речь пойдет о реализации национальных проектов и модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области. Подробнее эту тему ведущая Любовь Кузнецова обсудит с заместителями председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надеждой Рагозиной и Денисом Ивановым.

Источник: ПЛН-FM