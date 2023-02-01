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«Беседка»: О нацпроектах и модернизации первичного звена псковского здравоохранения
02.02.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня речь пойдет о реализации национальных проектов и модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области. Подробнее эту тему ведущая Любовь Кузнецова обсудит с заместителями председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надеждой Рагозиной и Денисом Ивановым.
Источник: ПЛН-FM
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