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«Беседка»: О премьере спектакля «Кот в сапогах» в Псковском театре кукол

02.02.2023 13:00 «ПЛН-FM»

В гостях у ведущей Анастасии Сливинской - главный режиссер Санкт-Петербургского кукольного театра сказки Светлана Дорожко. Они поговорят о спектакле «Кот в сапогах», премьерные показы которого состоятся уже 4 и 5 февраля в Псковском театре кукол.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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