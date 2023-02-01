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«Беседка»: О премьере спектакля «Кот в сапогах» в Псковском театре кукол
02.02.2023 13:00 «ПЛН-FM»
В гостях у ведущей Анастасии Сливинской - главный режиссер Санкт-Петербургского кукольного театра сказки Светлана Дорожко. Они поговорят о спектакле «Кот в сапогах», премьерные показы которого состоятся уже 4 и 5 февраля в Псковском театре кукол.
Источник: ПЛН-FM
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