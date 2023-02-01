«Беседка»: О премьере спектакля «Кот в сапогах» в Псковском театре кукол

В гостях у ведущей Анастасии Сливинской - главный режиссер Санкт-Петербургского кукольного театра сказки Светлана Дорожко. Они поговорят о спектакле «Кот в сапогах», премьерные показы которого состоятся уже 4 и 5 февраля в Псковском театре кукол.

Источник: ПЛН-FM