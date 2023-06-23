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«Беседка»: Летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков о космосе, Антарктиде и коммерческой космонавтике

26.06.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гостем очередного выпуска программы «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал российский космонавт-испытатель, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.

Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о космосе, Антарктиде и коммерческой космонавтике.

 

Источник: ПЛН-FM



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