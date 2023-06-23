«Беседка»: Летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков о космосе, Антарктиде и коммерческой космонавтике

Гостем очередного выпуска программы «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал российский космонавт-испытатель, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.

Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о космосе, Антарктиде и коммерческой космонавтике.

Источник: ПЛН-FM