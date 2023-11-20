«Беседка»: Игорь Сильченков о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере

Гость студии - заместитель начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО (Великий Новгород — Псков) Игорь Сильченков. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере.

Источник: ПЛН-FM