12:35 «Беседка»: Игорь Сильченков о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере
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«Беседка»: Игорь Сильченков о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере
21.11.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - заместитель начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО (Великий Новгород — Псков) Игорь Сильченков. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере.
Источник: ПЛН-FM
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