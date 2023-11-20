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«Беседка»: Игорь Сильченков о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере

21.11.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - заместитель начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО (Великий Новгород — Псков) Игорь Сильченков. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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