«Беседка»: О работе социальных координаторов фонда «Защитники Отечества»

В рамках цикла программ, посвященных популяризации волонтерской и добровольческой деятельности, а также помощи участникам СВО и их семьям в нашей области, продолжаем общаться с руководителем регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Псковской области Надеждой Васильевой. В новом выпуске речь пойдет о работе социальных координаторов фонда.

Источник: ПЛН-FM