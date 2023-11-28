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«Беседка»: О работе социальных координаторов фонда «Защитники Отечества»

29.11.2023 13:00 «ПЛН-FM»

В рамках цикла программ, посвященных популяризации волонтерской и добровольческой деятельности, а также помощи участникам СВО и их семьям в нашей области, продолжаем общаться с руководителем регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Псковской области Надеждой Васильевой. В новом выпуске речь пойдет о работе социальных координаторов фонда.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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