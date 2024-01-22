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«Беседка»: О следопытах пожарной охраны

23.01.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня, 23 января, свой профессиональный праздник отмечают следопыты пожарной охраны - дознаватели.

Чем занимаются сотрудники органов дознания МЧС? Что самое важно в их работе? Как на месте пожара можно установить его причины, если зачастую огонь уничтожает все следы? Как, с одной стороны, проникнуться бедой людей, пострадавших от пожара, а с другой – распознать возможные ложные показания? На эти и многие другие вопросы ответил гость студии - начальник отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев. Ведущий — Дмитрий Иванов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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