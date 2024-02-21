«Беседка»: Владимир Воробьев о патриотическом воспитании и депутатской деятельности

Гость студии - заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о патриотическом воспитании и депутатской деятельности.

Источник: ПЛН-FM