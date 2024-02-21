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«Беседка»: Владимир Воробьев о патриотическом воспитании и депутатской деятельности

22.02.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о патриотическом воспитании и депутатской деятельности.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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